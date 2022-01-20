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الناصرة تتصدر إصابات كورونا في البلدات العربية

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 13:39

الناصرة تتصدر إصابات كورونا في البلدات العربية
تطعيم ضد كورونا في البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يستدل من المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات النشطة بعدوى كورونا في ازدياد جدي ومقلق في البلدات العربية، لغاية اليوم الخميس.

ووفقا للمعطيات فقد بلغ عدد الإصابات النشطة، لغاية أمس الأربعاء، في الناصرة 3355، وطمرة 1619، وسخنين 1282، والطيبة 1256، وأم الفحم 1065، والمغار 1043، ورهط 1028، والطيرة 876، وقلنسوة 765، وعرابة 574.

وحذرت الهيئة العربية للطوارئ من الاستهتار بالتعليمات الصحية للوقاية من كورونا في المجتمع العربي، وانعكاس الارتفاع الحاد في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، مناشدة المواطنين بالتشديد على اتباع التعليمات وسبل الوقاية من عدوى كورونا.

هذا، وشددت الدوائر الصحية على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والحصول على التطعيمات للوقاية من عدوى كورونا، محذرة من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين الناس، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة.

بودكاست عرب 48

#أوميكرون
#مستجدات كورونا
#بلدات عربية
#الهيئة العربية للطوارئ

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