  2. محليات
  3. أخبار محلية

لوائح اتهام ضد 16 شابا على خلفية التصدي لتجريف الأراضي بالنقب

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 15:21

لوائح اتهام ضد 16 شابا على خلفية التصدي لتجريف الأراضي بالنقب
الشرطة تعتقل فتى من الأطرش، الأسبوع الماضي (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الخميس، 4 لوائح اتهام ضد 16 شابا من النقب، بينهم 3 قاصرين يبلغون من العمر نحو 17 عاما، على خلفية الاحتجاجات على ما تعرضت له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.

ونسبت النيابة في لوائح الاتهام إلى المتهمين، كل على حده، "ارتكاب جرائم شغب، عرقلة سير عمل الشرطة في ظروف مشدّدة، وأعمال تهوّر وإهمال".

وزعمت النيابة في لوائح الاتهام أنه "بدءا من يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد أعمال زراعة الأشجار في أماكن مختلفة في النقب، من قبل الـ'كيرن كييمت ليسرائيل' (الصندوق الدائم لإسرائيل - 'كاكال')، تطوّرت العديد من الاضطرابات والمظاهرات العنيفة في جميع أنحاء النقب ردًا على أعمال الزراعة. وجّهت نداءات تنديد بعمل الشرطة. ونتيجة لذلك، تمّ نشر العديد من قوات الشرطة لتأمين أعمال الزراعة والأدوات والعمّال، وكذلك لمنع مثيري الشّغب من دخول مناطق العمل من أجل التدخّل في أعمال الزرع والتأكد من بقاء محاور التنقّل الرئيسية مفتوحة وآمنة للسفر".

وادعت النيابة في لوائح الاتهام المقدّمة أنه "شارك المتهمون، وبعضهم كانوا ملثمين، في أعمال مخلة بالنظام بالقرب من أعمال زرع في تقاطعات مختلفة على شارع 31 وبالقرب من قرية شقيب السلام، وألقوا الحجارة على سيّارات الشرطة وضبّاط الشرطة. كما قام بعض المتهمين بإضرام النار في الإطارات وسدّ الطرقات. ومن بين أمور أخرى، ركض المخالفون باتجاه سيّارات المدنيين الذين أجبِروا على التوقف بسبب الحواجز، وقفزوا على سيارتهم وألقوا الحجارة الكبيرة".

هذا، وتستمر المداولات في ملفات نحو 50 معتقلا، ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لوائح اتهام بحق معتقلين آخرين.

بودكاست عرب 48

#النقب
#تجريف الأراضي
#لوائح اتهام

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة
إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

2022-01-20

الناصرة تتصدر إصابات كورونا في البلدات العربية
الناصرة تتصدر إصابات كورونا في البلدات العربية

2022-01-20

مصرع شخص في حادث طرق قرب الفريديس
مصرع شخص في حادث طرق قرب الفريديس

2022-01-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وثلوج فوق القمم العالية

حالة الطقس: ماطر وثلوج فوق القمم العالية

2022-01-19
الاحتلال يهدم منزل عائلة الصالحية بالشيخ جراح

الاحتلال يهدم منزل عائلة الصالحية بالشيخ جراح

2022-01-19
مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

2022-01-19
وفد إسرائيلي يصل إلى السودان في ظل غليان شعبي

وفد إسرائيلي يصل إلى السودان في ظل غليان شعبي

2022-01-19
أش: تشخيص 71,593 إصابة بكورونا أمس وارتفاع الحالات الخطيرة

أش: تشخيص 71,593 إصابة بكورونا أمس وارتفاع الحالات الخطيرة

2022-01-19