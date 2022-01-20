لوائح اتهام ضد 16 شابا على خلفية التصدي لتجريف الأراضي بالنقب

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الخميس، 4 لوائح اتهام ضد 16 شابا من النقب، بينهم 3 قاصرين يبلغون من العمر نحو 17 عاما، على خلفية الاحتجاجات على ما تعرضت له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.

ونسبت النيابة في لوائح الاتهام إلى المتهمين، كل على حده، "ارتكاب جرائم شغب، عرقلة سير عمل الشرطة في ظروف مشدّدة، وأعمال تهوّر وإهمال".

وزعمت النيابة في لوائح الاتهام أنه "بدءا من يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد أعمال زراعة الأشجار في أماكن مختلفة في النقب، من قبل الـ'كيرن كييمت ليسرائيل' (الصندوق الدائم لإسرائيل - 'كاكال')، تطوّرت العديد من الاضطرابات والمظاهرات العنيفة في جميع أنحاء النقب ردًا على أعمال الزراعة. وجّهت نداءات تنديد بعمل الشرطة. ونتيجة لذلك، تمّ نشر العديد من قوات الشرطة لتأمين أعمال الزراعة والأدوات والعمّال، وكذلك لمنع مثيري الشّغب من دخول مناطق العمل من أجل التدخّل في أعمال الزرع والتأكد من بقاء محاور التنقّل الرئيسية مفتوحة وآمنة للسفر".

وادعت النيابة في لوائح الاتهام المقدّمة أنه "شارك المتهمون، وبعضهم كانوا ملثمين، في أعمال مخلة بالنظام بالقرب من أعمال زرع في تقاطعات مختلفة على شارع 31 وبالقرب من قرية شقيب السلام، وألقوا الحجارة على سيّارات الشرطة وضبّاط الشرطة. كما قام بعض المتهمين بإضرام النار في الإطارات وسدّ الطرقات. ومن بين أمور أخرى، ركض المخالفون باتجاه سيّارات المدنيين الذين أجبِروا على التوقف بسبب الحواجز، وقفزوا على سيارتهم وألقوا الحجارة الكبيرة".

هذا، وتستمر المداولات في ملفات نحو 50 معتقلا، ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لوائح اتهام بحق معتقلين آخرين.