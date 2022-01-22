برطعة: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث دهس

أعلن في قرية برطعة عن وفاة الشاب محمد أحمد يوسف إبراهيم كبها، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته البالغة في حادث دهس تعرض له قبل نحو شهر على شارع وادي عارة.

وساد الحزن في القرية بعد انتشار نبأ وفاة كبها، توافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

ومما يذكر أن كبها أصيب بجروح بالغة الخطورة، يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021، في حادث دهس على شارع وادي عارة، نقل على إثره إلى المستشفى، إلى أن تُوفي، فجر اليوم.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 16 شخصا، بينهم 5 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.