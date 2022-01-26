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قلنسوة: إحراق قسم الجباية للمرة الثانية خلال شهر

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 13:01

قلنسوة: إحراق قسم الجباية للمرة الثانية خلال شهر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحم جناة مجهولون، الليلة الماضية، قسم الجباية البديل في مدينة قلنسوة، وأضرموا النار فيه، وتسببوا بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمكان ومحتوياته.

والقسم المستهدف هو الثاني الذي انتقل الموظفون إليه بعد إحراق المبنى الأول، خلال أقل من شهر.

وأعربت بلدية قلنسوة عن شجبها واستنكارها لاقتحام وإحراق قسم الجباية، للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، مؤكدة أن "إحراق قسم الجباية لا يحرق الديون والضرائب، ولا يصب في مصلحة بلدنا وأهلنا". كما دعت البلدية إلى الحفاظ على الأملاك العامة في المدينة.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وأسباب الحريق.

وفي مدينة الطيبة، اعتقلت الشرطة شخصا بشبهة إضرام النار بمحل للملابس بعد ساعات من حفل افتتاحه، ويعود المحل لشاب من سكان قرية كفر برا.

بودكاست عرب 48

#قلنسوة
#قسم الجباية
#حرائق
#جنائيات
#الطيبة
#محال تجارية

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