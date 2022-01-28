ارتفاع حاد ومقلق بإصابات كورونا في البلدات العربية

تواصل الارتفاع الحاد والمقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدات عربية، وفقا للمعطيات والإحصائيات المتوفرة، اليوم الجمعة.

وتبين من المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في الناصرة 6207، وطمرة 3074، وأم الفحم 3851، والمغار 2091، وسخنين 3393، وعرابة 2160، والطيبة 3109، والطيرة 1798، وقلنسوة 1569، ورهط 3242 إصابة نشطة لغاية اليوم.

وتحوّلت هذه البلدات، حديثا، إلى اللون الأحمر، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

وحذرت الدوائر الصحية في المجتمع العربي من المعطيات المقلقة، نتيجة الانتشار الواسع للعدوى وأعداد الإصابات التي تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة، في الأيام الأخيرة.

وشددت على ضرورة أخذ الجرعات الكافية من التطعيمات ضد عدوى كورونا، وأهمية الحفاظ على كبار السن من العدوى، وتقليص الزيارات إليهم، والحفاظ على التعليمات والتباعد ووضع الكمامة وإجراء الفحوصات.

صورة الوضع المحتلنة في البلاد

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإن623,010 تلقّوا الجرعة الرابعة من التطعيمات ضد كورونا، و4,436,378 تلقّوا الجرعة الثالثة، و6,081,269 تلقّوا الجرعة الثانية، و6,689,735 تلقّوا الجرعة الأولى.

وبلغ عدد الحالات الصعبة، بحسب العمر لكل 100 ألف شخص: أبناء 60 عامًا وما دون: غير متطعّم - 4.1، وأشخاص انتهى مفعول التطعيم لديهم - 3.9، ومتطعّم - 1.3. وأبناء 60 عامًا وما فوق: غير متطعّم - 249.1، وأشخاص انتهى مفعول التطعيم لديهم - 85.1، ومتطعّم - 30.5. مرضى مؤكّدون جدد لغاية أمس، الخميس: 57,563. توجهوا لإجراء فحص كورونا لغاية أمس: 224,096. وحتى الآن 946مريضًا بحالة صعبة، و213 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي، و8,556 حالة وفاة منذ انتشار الوباء.