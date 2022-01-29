أم الفحم: مطالبة أهالي الطلاب بإرسال أبنائهم للمدارس ضمن الشروط الجديدة

أصدرت غرفة الأحوال المشتركة لبلدية أم الفحم واللجنة المحلية لأولياء الأمور، اليوم السبت، بيانًا، ناشدت فيه أهالي طلاب المدارس في المدينة لإرسال أبنائهم، يوم غد الأحد، للمدارس وفق النظام الجديد لوزارة التربية والتعليم.

وجاء في البيان أنه "خلال الأيام القادمة سيتم تزويد المدارس بأجهزة الفحوصات الناقصة".

وأوضح البيان أن "الطلاب الذي لا يمتلكون أجهزة فحص في البيت، ولا يوجد مريض مصاب داخل البيت، ويشعرون بصحة جيدة، يمكنهم الحضور غدًا للمدارس دون إجراء الفحص".

وأشارت غرفة الأحوال المشتركة في أم الفحم إلى أنه "في ظل النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المعارف يوم الخميس الأخير لتشجيع عودة الطلاب للمدارس، والذي يعفي الطلاب بشكل عام من دخول الحجر الصحيّ، وفق ضوابط محددة، فإن غرفة الأحوال المشتركة لبلدية أم الفحم واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب، تناشد أهلنا في أم الفحم بإرسال أبنائهم، يوم غد الأحد، وعدم تغيّبهم إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، حتى لا يخسر أبناؤنا وبناتنا أيامًا دراسية أكثر مما خسروه حتى الآن".

وأكدت غرفة الأحوال المشتركة أنّ "النظامَ الجديدَ لعودة الطلاب يعطي فسحةً أكبر للطلاب بالذهاب للمدارس وعدم التغيّب وفق النظام الشروط أدناه، ونؤكد على أنه تم توزيع كميات كبيرة من الفحوصات على المدارس، ومع ذلك فهناك نقص ما زال قائمًا لعدد من الطلاب، وهذا الأمر على مستوى الدولة ككل، وليس خاصًا بمدينة أم الفحم، حيث سيتم تزويد الكميات الناقصة للمدارس خلال الأيام القليلة القادمة لتصل لكافة طلابنا في المدينة".

العودة وفق الشروط التالية:

* عودة جميع الطلاب غدًا لمقاعد الدراسة مشروطة بإجراء فحص "أنتيجين" بيتي مساء اليوم السبت أو غدًا الأحد صباحًا. وإرسال النتيجة للمربي أو تعبئته بالضغط هنا.

* في حال كانت نتيجة الفحص البيتي موجبة يجب التوجه لإجراء فحص "أنتيجين" مراقب من قبل نجمة داود.

* الطالب المصاب بكورونا يستمر بالحجر وفقا لتعليمات وزارة الصحة حتى انتهاء الفترة.

* الطلاب الذين أصيبوا بالكورونا خلال آخر شهرين غير ملزمين بإجراء الفحص غدًا، نتيجة لحصولهم على أجسام مضادة طبيعية.

* الفحوصات تتم أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

* الطلاب الذي لا يمتلكون أجهزة فحوصات في البيت، ولا يوجد مريض مصاب داخل البيت، ويشعرون بصحة جيدة دون أعراض، هؤلاء يمكنهم الحضور غدًا للمدارس دون إجراء الفحص، وسيتم توزيع الفحوصات عليهم خلال الأيام القادمة.

وختمت غرفة الأحوال المشتركة بيانها مناشدة أهالي الطلاب "حثوا أولادكم على الدوام المدرسي العادي غدًا دون غياب، إلا بسبب نتيجة فحص موجب وإصابة واضحة بكورونا، أو وجود أعراض، مصلحة طلابنا تتطلب عودتهم الفورية لمقاعد الدراسة. لأن نتائج الامتحانات والاختبارات التي تجرى للطلاب تشير إلى تأخر وضعف لدى الطلاب بسبب الغيابات المتكررة والكثيرة عن المدرسة. وأكدت الأبحاث على الضرر الكبير الذي يلحقه الحجر الصحي بالصحة النفسية وغيرها. كذلك الحجر لغير المصابين أدى إلى إلزام أعداد كبيرة من الطلاب بالغياب مما أدى إلى تشويش العملية التعليمية. وعليه، ندعو الجميع لتحمل المسؤولية الفردية والجماعية كي نعبر هذه المرحلة بسلام".