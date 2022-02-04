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اللد: إحالة أحد معتقلي الهبة الشعبية للحبس المنزلي بعد اعتقال لمدة 8 أشهر

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 08:41

اللد: إحالة أحد معتقلي الهبة الشعبية للحبس المنزلي بعد اعتقال لمدة 8 أشهر
مسلم الطوري في وسط الصورة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الشاب مسلم الطوري (20 عاما) من مدينة اللد، مساء أمس الخميس، بعد اعتقاله لمدة ثمانية أشهر على خلفية أحداث هبة الكرامة الشعبية في شهر أيار/ مايو 2021.

وقال المحامي تيسير شعبان من اللد إن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح الشاب مسلم الطوري، وحوّلته إلى الحبس المنزلي إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، بعد جهود بذلها المحامون الذين يتابعون ملفه في المحاكم وأروقة القضاء.

وأشار إلى أن ملف التحقيق لم يغلق بعد، إذ جرى اعتقال الطوري في شهر حزيران/ يونيو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة الشعبية، ولائحة الاتهام التي قدمتها النيابة للمحكمة ضده تتضمن "محاولة قتل، وإلقاء زجاجات حارقة على مبنى سكني ليهود".

وأكد المحامي شعبان أن 16 شابا من بين معتقلي اللد على خلفية أحداث هبة الكرامة الشعبية لا يزالون في السجون الإسرائيلية لغاية اليوم، وأن 6 لوائح اتهام قُدّمت ضد المعتقلين الـ16.

هذا، ويذكر أن البلدات العربيّة شهدت مظاهرات احتجاجية غاضبة، شارك فيها عشرات الآلاف ضد العدوان على القدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح المهدد أهله بالتهجير والاقتلاع وقطاع غزة، في أيار/ مايو 2021.

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#اللد
#مسلم الطوري
#هبة الكرامة الشعبية

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