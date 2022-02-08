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حيفا: جمعية "نمو" تطالب بإعفاء الحضانات من الضريبة وتخفيف العبء عن الأهالي

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 11:27

حيفا: جمعية "نمو" تطالب بإعفاء الحضانات من الضريبة وتخفيف العبء عن الأهالي
(توضيحية - جمعية "نمو")
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

طالبت جمعية "نمو" لمرافقة تطور الطفل، من مدينة حيفا بإعفاء الحضانات الخاصة في حيفا من ضريبة المسقفات (الأرنونا) أسوة بالحضانات المراقبة والممولة في البلاد، للتعويض عن انعدام الحضانات المراقبة لأطفال العرب في حيفا، ولتخفيف الحمل عن الحضانات والأهالي.

وقدمت منظمات المجتمع المدني، والهيئات البحثية، والمؤسسات الخيرية، والأشخاص المعنيين، مواقفها ومقترحاتها وتوصياتها إلى مكتب رئيس الحكومة وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية، اللذين يعملان في هذه الأيام على صياغة مقترح لخطة متعددة السنوات - للأعوام 2022 - 2026 للمدن المختلطة، والتي تضم السكان العرب كأقلية واضحة.

وشمل الطلب الذي قدمته جمعية "نمو" تمويل رسوم التعليم للأهالي في الحضانات العربية الخاصة في حيفا، أسوة بالحضانات المراقبة والممولة كتعويض عن نقص الحضانات المراقبة والممولة التي تخدم الأطفال العرب في حيفا. وتخصيص ميزانية قدرها 15 مليون شيكل لبناء 4 حضانات مراقبة لخدمة الأطفال العرب في حيفا. والعمل مقابل بلدية حيفا لتسريع عملية البت في طلبات تخصيص المباني للحضانات العربية.

كما طالبت الجمعية، بلدية حيفا، بإجراء بمسح عام للمباني والأراضي العامة في الأحياء العربية، والأحياء المختلطة في المدينة، للمباشرة ببناء الحضانات، لخدمة الأطفال العرب في المدينة.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#حضانات
#جمعية نمو
#تطور الطفل

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