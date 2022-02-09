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مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 07:32

مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب
بؤرة استيطانية فوق ا{ض عرب الزيادنة بالنقب (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات من المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط بالنقب، وقاموا بنصب مجموعة من الخيام ووضع اليد على الأراضي بذريعة أنهم أصحاب الأرض.

وعقب نصب الخيام بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان، وجهت دعوات للأهالي في رهط والمنطقة، بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي.

ووصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، ومنعت من المواطنين العرب الاقتراب من المنطقة التي تم اقتحامها من قبل المستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية فيها.

وأفاد شهود عيان بأن الحديث يدور عن مجموعة تضم 50 مستوطنا الذين قاموا باقتحام الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصب مجموعة من الخيام والاستيطان في المكان الذي تم محاصرته من قبل قوات الشرطة، التي أبعدت المواطنين العرب وزعمت بأنها ستقوم بإخلاء المستوطنين والخيام.

ويأتي ذلك، فيما تشهد منطقة النقب تضييقا ممنهجا ضد المواطنين العرب وتحديدا في منطقة النقع من قبل السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها ما تسمى "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال").

وأقدمت السلطات الإسرائيلية على تجريف مساحات واسعة من الأراضي في القرى مسلوبة الاعتراف من بينها سعوة والأطرش والرويس تمهيدا لتشجيرها ومصادرة الأراضي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة أدت إلى حملة اعتقالات خلال التصدي لعمليات التجريف.

بودكاست عرب 48

#رهط
#عرب الزيادنة
#بؤرة استيطانية
#الشرطة الإسرائيلية
#مستوطنون

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