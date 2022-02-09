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هدم منزل في النقب

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 11:36

هدم منزل في النقب
من مكان الهدم بالنقب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات معززة من الشرطة منزلا في المنطقة الواقعة بين قريتي الزعرورة والفرعة مسلوبتي الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية أن المنزل الذي هدمته السلطات يعود لعائلة أبو جودة.

وفي مدينة الناصرة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، هدمت جرافات لجان التنظيم والبناء بحماية قوات معززة من الشرطة، فجر اليوم الأربعاء، عمارة مؤلفة من ثلاثة طوابق تعود ملكيتها لعائلة أبو جابر، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي ذات السياق، شهدت منطقة النقب، مؤخرا، تضييقا ممنهجا ضد المواطنين العرب وتحديدا في منطقة النقع من قبل السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها ما تسمى "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال")، التي أقدمت على تجريف مساحات واسعة من الأراضي في القرى مسلوبة الاعتراف من بينها سعوة والأطرش والرويس تمهيدا لتشجيرها ومصادرة الأراضي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة أدت إلى حملة اعتقالات خلال التصدي لعمليات التجريف.

وهدمت جرافات السلطات الإسرائيلية وسط حماية قوات من الشرطة، 3 منازل تعود ملكيتها لعائلة سالم القرعان (أبو عصيدة) في قرية البقيعة بمنطقة النقب، يوم الأربعاء الماضي.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الناصرة وعين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

بودكاست عرب 48

#النقب
#الفرعة
#الزعرورة
#هدم المنازل

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