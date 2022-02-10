اتهام شبان من شقيب السلام بالاعتداء على صحافي إسرائيلي وإحراق سيارته

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، في الأيام القريبة المقبلة، لائحة اتهام ضد أربعة شبان من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تنسب إليهم تهما خطيرة تشمل الاعتداء على صحافي إسرائيلي وإحراق سيارته، ورشق حجارة وزجاجات حارقة على الشرطة، على خلفية الأحداث التي اندلعت إبان تجريف وتشجير أراض بالنقب، الشهر الماضي.

وزعم جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية أن الشبان: مهران أبو عاذرة، وبلال أبو عاذرة، وكرم القاضي، وإسماعيل القاضي (18 - 19 عاما) اعتدوا على مواطن إسرائيلي وأحرقوا سيارته الخصوصية في شقيب السلام، يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2022. وأن مهران وبلال وكرم ولدوا البلاد ووالد أحدهم في البلاد ضمن إجراءات "لم الشمل".

واعتقل الشاباك والشرطة، في شهر كانون الثاني/ يناير، الشبان الأربعة من شقيب السلام، بشبهة الاعتداء على مواطن إسرائيلي يهودي، صحافي، وإحراق سيارته، ورشق حجارة وزجاجات حارقة على مركز للشرطة في القرية.

ونسب الشاباك والشرطة للشبان تهم الإخلال بالنظام العام وحرق إطارات مطاطية وإغلاق شوارع، قبل اعتقالهم بأيام، وأن بعضهم شارك في أحداث الهبة الشعبية، في أيار/ مايو 2021.