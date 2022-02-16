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دير حنا: المصادقة على 3 خرائط هيكلية وتوسيع مسطح البناء

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 09:57

دير حنا: المصادقة على 3 خرائط هيكلية وتوسيع مسطح البناء
جلسة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، أمس (إعلام مجلس دير حنا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صدّقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، أمس اللثلاثاء، على ثلاث خرائط هيكلية في قرية دير حنا لمنطقة أبو داغر (AF) بمساحة 179دونمًا، ومنطقة كرم مملوك (E1) و(E2) بمساحة 129دونمًا، ومنطقة كرم الشيخ (D1) و(D2) بمساحة 82 دونمًا، أي إضافة ما يقارب 400 دونم لمسطح القرية وإضافة أكثر من ألف وحدة سكن لمسطح البناء، وكذلك تخصيص عشرات الدونمات المخصصة لإقامة المباني العامة والشوارع والحدائق لأهالي القرية.

وأكد مجلس دير حنا المحلي أنّ "هذه الخطوة جاءت في إطار المسؤولية ووضع ملف التخطيط والبناء على أعلى سلم أولويات إدارة المجلس المحلي في دير حنا، وبعد مواكبة وجهود حثيثة. وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الحالية في سبيل توسيع مسطح البلدة، وتوفير حلول البناء والإسكان للمواطنين، وتطوير البلدة مستقبلاً".

وأضاف أن "هذا الإنجاز الكبير، والذي سيُحدث نقلة نوعية في تطوير دير حنا ما كان ليتم لولا العمل الدؤوب لإدارة المجلس الحالية وموظفي المجلس الكبار، من ناحية توفير الميزانيات الجمة لإخراج هذا المشروع الحيوي لحيز التنفيذ، وكذلك لقسم الهندسة في المجلس المحلي، والطاقم المهني من مخططين ومستشارين، والذين رافقوا وواكبوا وساهموا في صناعة هذا الإنجاز".

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#دير حنا
#خرائط هيكلية
#تنظيم وبناء

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