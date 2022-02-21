أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، توسيع التسهيلات للطلاب المتقدّمين لبجروت صيف 2022. ومن بين التسهيلات؛ زيادة مدّة الامتحان الزّمنيّة لجميع الطلاب، إضافة الى تنفيذ ملاءمات للطلاب بموضوعَي الرياضيّات والفيزياء.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء "في أعقاب الأضرار الّتي لحقت بالطلاب بسبب أزمة كورونا في السنتين الأخيرتين من إغلاق، وحجر صحّي، وتفشٍّ للفيروس بعد الموجة الخامسة والّتي أدّت إلى عدم قدرة الطلاب على التّعلّم بشكل منتظّم ومستمر".

وأضاف البيان أنّ "هذه التسهيلات تنضم لمجموعة من التسهيلات الّتي كانت قد أعلنت عنها (الوزارة) في السابق، مثل تقليص وتركيز المادّة المطلوبة للامتحان".

وفي ما يخصّ التسهيلات الجديدة، فستكون وفق التالي:

- زيادة المدّة الزمنية للامتحان لكل الطلاب وفي جميع المواضيع التعليميّة. زيادة الوقت سيكون بنسبة 15%. الطلاب الذين يحق لهم ملاءمات، وضمن ذلك زيادة وقت، سيحصلون على إضافة 15% إضافة للوقت الّذي أعطي لهم في البداية.

- ملاءمات بموضوع الرياضيات: طالب يتقدّم لامتحان مستوى 3 وحدات يستطيع الوصول لنتيجة امتحان (112 نقطة) هذه التسهيلات تكون في نموذج امتحان 35382 . يتم زيادة تقييم كل سؤال من 25 نقطة لـ28 نقطة في نفس الوقت العلامة القصوى تكون 100 نقطة.

- طلاب يتعلّمون 4-5 وحدات ( نماذج 35481 و35581) يستطيعون اختيار 5 أسئلة اختياريّة في الامتحان من مجموع كل الأسئلة بدون أي شروط. وتقليص المواد المطلوبة في كل الوحدات التعليميّة (3و-4و5) وفق الترتيب التالي:

5 وحدات: نموذج 35581 متواليات حسابيّة. نموذج 35582: متّجه، استعمال حساب المثلثات بالفراغ، التمثيل الأحادي، البعد بين مستقيمين متصالبين، مسائل التزايد والتناقص، دوال أسيّة ولوغرتميّة، الأساس ليس e في الدوال المذكورة.

4 وحدات تعليميّة: نموذج 35481: التفاضل والتكامل (بقيت مسائل في القيمة القصوى مع رسوم بيانيّة تضم أشكال هندسيّة).

نموذج 35482: متواليات عامة، قانون التراجع (مطلوب فقط مسائل متوالية حسابية ومتوالية هندسيّة)، حساب المثلثات بالفراغ- مثلث وقائم، التزايد والتناقص، دوال أسيّة ولوغرتميّة- الأساس ليس e في الدوال المذكورة.

3 وحدات تعليميّة: نموذج 35381: سؤال يضم "برابولا" (القطع المكافئ). نموذج 35382: التفاضل والتكامل: مسائل الهندسة (بقيت مسائل في القيمة القصوى مع رسوم بيانيّة تضم أشكال هندسيّة).

ملاءمات بموضوع الفيزياء: تقليص مختبر واحد في الامتحان (بدلا من تقدّم الطالب لـ7 مختبرات؛ يتقدّم الطالب لـ6 مختبرات).

وأشار البيان إلى أنه في أعقاب قرار الوزارة، سينشر قسم الامتحانات في الأيّام القريبة جدول الامتحانات وفق التعديل الجديد الّذي تمّ إدخاله.