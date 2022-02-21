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مصرع الطفل بالنقب: اشتباه بأنه توفي دهسًا وليس بسبب حمار

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 21:32

مصرع الطفل بالنقب: اشتباه بأنه توفي دهسًا وليس بسبب حمار
ضحية الحادثة، الطفل الرماق
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أنّ سبب مصرع الطفل محمد جميل الرماق (5 سنوات)، أمس الأحد، قد لا يكون تعرّضه لرفسة حمار، إذ يُشتبه بأنه تعرّض للدهس في ساحة منزله.

ولقي الطفل الرماق مصرعه أمس، وأُعلِن أن سبب الوفاة هو تعرّضه لرفسة حمار، وقد أُعلِنت وفاته في مشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث لم تفلح محاولات الإبقاء على حياته.

لكن الشرطة ذكرت في بيان أصدرته اليوم أنه "بعد التحقيق... وبعد جهود استقصائية قام بها محققو محطة ’ديمونا’ ومحققو مسرح الجريمة (المحققون الجنائيون) ومحققو حوادث الطرق في النقب بالتعاون مع معهد الطب الشرعي، تولّد اشتباه بأن الطفل لم يتأذى بسبب حمار".

وأضاف البيان أنّ "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه يُشتبه بأن سيارة الأب (والد الطفل) التي كانت متوقّفة في ساحة المنزل، انزلقت نحو الطفل، واصطدمت به وتسببت في وفاته"، مشيرا إلى استمرار التحقيق.

وتعرّض الطفل لإصابة حرجة طاولت منطقة الرأس، ونُقِل إثر ذلك إلى شارع رقم 40 بالقرب من متسبي رمون، حيث تواجد هناك طاقم طبيّ قدّم له الإسعافات الأولية، ليُنقَل من هناك إلى المشفى بواسطة مروحية.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، واصفا اللحظات الأولى لإصابة الطفل، الأحد: "لقد أحضروا لنا طفلا فاقدا للوعي ويعاني من إصابة شديدة في الرأس، وكان بلا نبض ولا يتنفس"، مضيفا: "بدأنا على الفور في إجراء عمليات إنعاش متقدمة له... ونقلناه إلى مروحية أخلته مع الاستمرار في إجراء عمليات الإنعاش، فيما كانت حالته حرجة".

هذا، وتُعدّ منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.

بودكاست عرب 48

#النقب
#الطفل محمد جميل الرماق
#دهس
#مصرع طفل

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