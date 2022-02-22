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كفر مندا تنتخب رئيسها: منافسة محتدمة ونسبة تصويت عالية

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 19:37

كفر مندا تنتخب رئيسها: منافسة محتدمة ونسبة تصويت عالية
من أحد مراكز الاقتراع في كفرمندا ("عرب ٤٨")
تحرير: محمود مجادلة
عمر دلاشة عمر دلاشة

تحتدم المنافسة بين المرشحين على رئاسة مجلس محلي كفرمندا المحلي، بين الرئيس الحالي، مؤنس عبد الحليم، والمرشح علي خضر زيدان، بعد قرار إعادة الانتخابات إثر مسار قضائي طويل، بدأ منذ أن أفرزت نتائج الانتخابات المحلية عام 2018.

وبلغت نسبة المشاركة الانتخابية حتى السادسة مساء 80%، وتشهد البلدة حركة نشطة جدا خاصة قرب صناديق الاقتراع وفي مركز البلدة القديمة، فيما تشهد المقرات الانتخابية نشاطا غير عادي لحصر الأصوات وجلب المزيد من المؤيدين.

حركة نشطة في كفرمندا("عرب ٤٨")

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في كفرمندا 14,006، موزعون على 26 مركز اقتراع، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساء، علما بأن التوقعات تشير إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة وتتجاوز الـ95%.

وفي حديث لـ"عرب 48"، وقال رئيس المجلس الحالي، مؤنس عبد الحليم: "الأجواء هادئة في كفرمندا، هو عرس ديمقراطي. الانتخابات تسير بصورة هادئة ونزيهة، هناك حركة نشطة من قبل الشباب وهذا هو واقع الحملات الانتخابية".

مؤنس عبد الحليم ("عرب ٤٨")

وأضاف "بشكل عام أهل بلدنا على قدر عال من المسؤولية ونحن ندعو جميع أهالي بلدنا الطيبين إلى الحفاظ على الهدوء والأمانة والكلمة الطيبة، ليس اليوم وحسب، وإنما اليوم وكل يوم".

مشددا على أن "أمن وسلامة كفرمندا وأهلها أهم من كل المناصب والمجالس المحلية".

من جانبه، قال المرشح المنافس، علي خضر زيدان، في حديث لمراسل "عرب 48": "بعد مسار قضائي طويل تمكنا من إثبات التلاعب في انتخابات عام 2018، وخلال هذه السنوات اتخذت إدارة المجلس المحلي سلسلة من القرارات الانتقامية، منها إغلاق مراكز ومؤسسات".

علي خضر زيدان ("عرب ٤٨")

وعن مجريات الانتخابات، قال زيدان: "الأجواء هادئة؛ نأمل أن تكون انتخابات نزيهة وخالية من التزييف رغم أن هناك بعض التجاوزات التي رصدناها. نأمل أن يكون الفارق كبير حتى لا يتسنى لأحد التوجه للقضاء للطعن على النتائج".

وتابع "من حق كفرمندا أن تنعم بقيادة واعية، تعمل على حل القضايا الحارقة مثل قضايا الأرض والشارع الالتفافي. رسالتي إلى أهل كفرمندا أن الليلة ستكون هناك بارقة أمل جديدة وانتخاب قيادة جديدة تنعم بشرعية من أهالي البلد. أتوجه للمواطنين وأطالبهم بالحفاظ على الهدوء بشكل كامل حتى إعلان النتائج، وكذلك قبول النتيجة أيا كانت من قبل الطرفين".

وتابع "هذا واجب أخلاقي وديمقراطي، آمل أن تنتخب البلدة رئيسا يتعامل مع كفرمندا كأنها عائلة واحدة من شرقها إلى غربها وكأنها، من أجل تطوير البلدة اقتصاديا والنهوض بها تربويا".

بودكاست عرب 48

#كفرمندا
#انتخابات محلية
#مؤنس عبد الحليم
#علي خضر زيدان

كفر مندا تنتخب رئيسها: منافسة محتدمة ونسبة تصويت عالية

كفر مندا تنتخب رئيسها: منافسة محتدمة ونسبة تصويت عالية

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