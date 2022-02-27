جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تقترح تنظيم مسيرة العودة للطنطورة

اجتمعت لجنة عوائل الطنطورة المهجرة بوفد عن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في قرية الفريديس، مساء أمس السبت.

واستعرضت اللجنة بداية الاجتماع، أهداف إقامتها ومطالب أهالي الطنطورة لهذه المرحلة، والخطوات التي تقوم بها على المستوى الأهلي والشعبي والإعلامي والقضائي، للكشف عن القبور الجماعية والمقبرة التاريخية، وحمايتها وصيانتها وبناء نصب تذكاري يُخلّد ذكرى شهداء مجزرة الطنطورة.

وتحدث الكاتب محمد حسني كعوش، عن المجزرة البشعة وتهجير أهالي الطنطورة. وتطرق في مداخلته إلى استعانة الباحث تيدي كاتس بالمواد والشهادات التي جمعها من لاجئي الطنطورة، في الوطن والشتات.

وناقش المشاركون اقتراح جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، تنظيم مسيرة العودة لهذا العام، في قرية الطنطورة الساحلية. وشدد أعضاء الجمعية على أهمية وضرورة تنظيم المسيرة على أراض الطنطورة، سيما وأن قضية مجزرة الطنطورة مطروحة بقوة على الأجندة وتحظى بزخم إعلامي في الرأي العام المحلي والدولي، في أعقاب نشر وعرض الفيلم الجديد، الذي يكشف أهوال المجزرة والتهجير.