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طلاب يعودون للبلاد هربا من الحرب في أوكرانيا

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 09:34

طلاب يعودون للبلاد هربا من الحرب في أوكرانيا
استقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عاد عدد من الطلاب العرب الذين يدرسون في جامعات أوكرانيا إلى البلاد عبر مطار اللد، فجر اليوم الثلاثاء، هربا من الحرب التي تخوضها القوات الروسية في أوكرانيا.

واستقبل الأهالي الطلاب بالعناق ودموع الفرح، معربين عن ابتهاجهم لعودة أبنائهم بخير وسلام إلى البلاد.

ولا يزال بعض الطلاب العرب من البلاد في الجامعات الأوكرانية يواجه صعوبات جمة، وهم عالقون في عدة مدن دون أن يتمكنوا من مغادرة حدود أوكرانيا، بعد نشوب الحرب التي بادرت إليها روسيا.

ورفض قسم من الطلاب العودة من أوكرانيا إلى البلاد، في الأيام الماضية، بسبب رفض جامعات منظومة التعليم عن بُعد، وأخرى هددت بمعاقبة الطلاب إذا تركوا مقاعد الدراسة وطمأنتهم بأن الحرب لن تندلع، الأمر الذي ألزم الطلاب بالبقاء في أوكرانيا.

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#طلاب
#أوكرانيا
#روسيا
#الحرب العالمية الثالثة

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