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الطيبة: تمديد اعتقال مشتبه بأعمال عنف وجريمة لمدة 8 أيام

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 14:11

الطيبة: تمديد اعتقال مشتبه بأعمال عنف وجريمة لمدة 8 أيام
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص من مدينة الطيبة لغاية يوم الأربعاء المقبل.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة تمديد اعتقال مشتبه بأعمال عنف وجريمة لمدة ثمانية أيام، على ذمة التحقيق، في الشبهات المنسوبة إليه.

ووفقا للشرطة، فقد سلم المشتبه به نفسه للشرطة بعد أن شعر بأنه هدف رئيسي لـ"الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة" – (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، وبأنه مشتبه بارتكاب سلسلة من المخالفات، بينها الابتزاز والتهديد وغسل الأموال والعلاقة بتنفيذ أعمال إجرامية على خلفية مناقصات أراض في منطقة الطيبة.

وأشار قاضي المحكمة إلى أنه "من المعقول وجود شبهة ممكنة تربط بين المشتبه به وما يُنسب إليه".

يذكر أن "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة" – (لاهف 433) حققت، حديثا، مع رئيس سلطة محلية عربية وثمانية أشخاص آخرين بشبهات تتعلق بـ"الابتزاز تحت وطأة التهديد وخيانة الأمانة".

وادعت الشرطة أن المشتبه بهم وجهوا تهديدات بالقتل لأشخاص فازوا بمناقصات على أراض بمنطقة الطيبة، بزعم أن ملكية الأراضي تعود لهم، وطالبوهم بالانسحاب من المناقصة أو دفع مئات آلاف الشواقل مقابل الأراضي.

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#الطيبة
#شبهات
#العنف والجريمة

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