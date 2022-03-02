حيفا: لجنة حماية المباني تصادق على هدم مبنيين قديمين

صادقت لجنة حماية المباني في بلدية حيفا، حديثا، على مشروع قدمته شركة البناء "غرينبرغ وشنيؤور لمبادرات البناء (م ض)" لهدم مبنيين في شارع "هحوريف 4" في مدينة حيفا وبناء عمارتين سكنيتين مكانهما. وتبلغ مساحة المشروع نحو 5100 متر مربع، موزعة على 10 طوابق لكل عمارة، ويشتمل على 24 شقة سكنية وطوابق أرضية للتجارة والمكاتب.

جاء ذلك بعد التماس قدمه المحامي المختص في قضايا الأرض والمسكن، د. قيس ناصر، وهو شريك في مكتب م. فيرون.

المحامي قيس ناصر (أرشيف عرب 48)

وقال المحامي ناصر إنه "وفق المشروع الذي قدّم حسب المخطط القطري 'تاما 38' سيتم هدم مبنيين قائمين في الموقع منذ عام 1920، لتقام مكانهما العمارات الجديدة المرتفعة. وفي البداية اعترضت لجنة حماية المباني على المشروع وطلبت عدم هدم المبنيين".

وردا على ذلك، قدم متعهد المشروع تقريرا قضائيا من المحامي د. قيس ناصر يبيّن أن "المباني القائمة تخلو من أي قيمة معمارية تلزم الحفاظ عليها ومنع هدمها للمباشرة في المشروع، وأن اللجنة غير مخولة بصد المشروع".

هذا، وقبلت اللجنة موقف المحامي ناصر، وأعطت الموافقة والضوء الأخضر للمشروع.