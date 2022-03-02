  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: لجنة حماية المباني تصادق على هدم مبنيين قديمين

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 07:36

حيفا: لجنة حماية المباني تصادق على هدم مبنيين قديمين
صورة المشروع لمكتب المخطط ميكي أوتمزغين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صادقت لجنة حماية المباني في بلدية حيفا، حديثا، على مشروع قدمته شركة البناء "غرينبرغ وشنيؤور لمبادرات البناء (م ض)" لهدم مبنيين في شارع "هحوريف 4" في مدينة حيفا وبناء عمارتين سكنيتين مكانهما. وتبلغ مساحة المشروع نحو 5100 متر مربع، موزعة على 10 طوابق لكل عمارة، ويشتمل على 24 شقة سكنية وطوابق أرضية للتجارة والمكاتب.

جاء ذلك بعد التماس قدمه المحامي المختص في قضايا الأرض والمسكن، د. قيس ناصر، وهو شريك في مكتب م. فيرون.

المحامي قيس ناصر (أرشيف عرب 48)

وقال المحامي ناصر إنه "وفق المشروع الذي قدّم حسب المخطط القطري 'تاما 38' سيتم هدم مبنيين قائمين في الموقع منذ عام 1920، لتقام مكانهما العمارات الجديدة المرتفعة. وفي البداية اعترضت لجنة حماية المباني على المشروع وطلبت عدم هدم المبنيين".

وردا على ذلك، قدم متعهد المشروع تقريرا قضائيا من المحامي د. قيس ناصر يبيّن أن "المباني القائمة تخلو من أي قيمة معمارية تلزم الحفاظ عليها ومنع هدمها للمباشرة في المشروع، وأن اللجنة غير مخولة بصد المشروع".

هذا، وقبلت اللجنة موقف المحامي ناصر، وأعطت الموافقة والضوء الأخضر للمشروع.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#مباني قديمة
#شقق سكنية
#قيس ناصر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم معرش في رهط
هدم معرش في رهط

2022-03-02

اتهام شاب وقاصر بجريمة قتل أمين إغبارية من يافا
اتهام شاب وقاصر بجريمة قتل أمين إغبارية من يافا

2022-03-02

حيفا: منع هدم منزل سكرتير الوقف التاريخي في وادي الصليب
حيفا: منع هدم منزل سكرتير الوقف التاريخي في وادي الصليب

2022-03-02

الأكثر قراءة

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

2022-03-01
شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم جنين

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم جنين

2022-03-01
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

2022-03-01
العليا الإسرائيلية تُعلّق تهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح

العليا الإسرائيلية تُعلّق تهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح

2022-03-01
إسرائيل تضع عقبات أمام دخول لاجئين أوكرانيين وتطرد بعضهم

إسرائيل تضع عقبات أمام دخول لاجئين أوكرانيين وتطرد بعضهم

2022-03-01