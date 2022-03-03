اتهام والد وزوجته بتعنيف الأطفال

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ مواطن (36 عامًا) وزوجته (27 عامًا) من منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليهما: التنكيل، والاعتداء، والأذى الجسيم على ثلاثة أطفال.

وطالبت النيابة العامّة بتوقيف المدّعى عليهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدّهما.

ويستدل لائحة الاتهام التي تقدّمت بها المحامية لوسانا صايغ، أن "الأطفال الثلاثة وأعمارهم 6 و8 و9 أعوام سكنوا في بيت والدهم وزوجة أبيهم. وعلى مدار أشهر ارتكب المدّعى عليه والمدّعى عليها أعمال عنف وإساءة بالغة للأطفال. فقد اعتاد المتهمون على ربط أحد الأطفال بيديه وقدميه بحبل إلى كرسي لساعات وحتى ليال كاملة، وهو عارٍ. بالإضافة إلى ذلك، اعتادوا على ضرب إثنين من الأطفال بالسوط في جميع أنحاء أجسادهم، وقاموا بالتسبّب بأذى لجسد أحد الأطفال وأعضائه الحسّاسة بصورة بالغة".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "الأب وزوجته قاما في بعض الأحيان، بينما كان أفراد الأسرة يأكلون، بمنع الطعام عن أحد الأطفال، وكانا يجبرانه على تناول الطعام المتبقي بعد أن انتهى أفراد الأسرة من الأكل. كما منع المدّعى عليه والمدّعى عليها طفلين من الذهاب إلى المدرسة وروضة الأطفال. ونتيجة لهذه الأفعال، تعرّض الأطفال لقدر كبير من المعاناة والألم وإصابات خطيرة وجروح، وغير ذلك".

هذا، ويُمنع نشر أي تفصيل أو معلومة قد تؤدي للتعرّف على الأطفال بما في ذلك أسمي المدّعى عليهما، ومكان السكن.