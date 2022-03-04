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وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 17:29

وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح
من الوقفة على مفرق أم الفحم، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / أمير علي بويرات
تحرير: ربيع سواعد

نظمت اليوم، الجمعة، وقفة نصرة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحي الشيخ جراح بمدينة القدس، وذلك ضمن سلسلة نشاطات تضامنية للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاءت الوقفة بدعوة من الحركة الأسيرة في مناطق الـ48، إذ سبقها وقفتان في الأسبوعين الماضيين إحداهما أمام سجن مجيدو والأخرى على مفرق عرعرة.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية واللافتات المساندة والداعمة للأسرى الفلسطينيين وحي الشيخ جراح، وكتب على بعض منها "لا لقمع الاسرى"، "ارفعوا أيديكم عن الأسرى"، كفى تنكيلا بالأسرى"، "الأسرى خط أحمر"، "لا لسياسة العزل"، "لا للتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح".

وحملت الوقفة اسم "جمعة الغضب"، فيما أطلق على وقفة الأسبوع الماضي على مرق عرعرة "جمعة الصمود" والسابقة لها أمام سجن مجيدو "جمعة الوفاء".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#حي الشيخ جراح
#أم الفحم
#وادي عارة

وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح

وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح

وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح

وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح

وادي عارة: وقفة ثالثة إسنادا للأسرى وحي الشيخ جراح

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