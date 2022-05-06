  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 09:22

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة
السيارات في عوريف بعد حرقها، فجر اليوم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، ثلاث سيارات، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح إثر استهدافهم من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في منطقتي نابلس ورام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية، فجرا، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات تعود للمواطنين: مشهور حسن شحادة، ومحمود مشهور شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.

ومما يذكر أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، مساء أمس، وتضررت عدة مركبات، جراء اعتداءات نفذها المستوطنون على مفترقات طرق جنوب نابلس.

وقرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض إثر هجوم للمستوطنين عليهم واستهداف مركبتهم بالحجارة، الليلة الماضية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "المستوطنين هاجموا مركبة مواطن من بلدة بيتا أثناء مرورها قرب حاجز حوارة العسكري، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقليها بجروح".

وذكر أن "المستوطنين هاجموا مركبة مواطن آخر قرب بلدة دوما جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي".

وفي مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إن "مواطنين أصيبا في الرأس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصلا إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، من قرية دير أبو مشعل وحالتهما مستقرة".

بودكاست عرب 48

#نابلس
#مستوطنون
#عوريف
#سيارات
#الضفة
#رام الله

حوارات

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة
حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة

2022-04-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية رغم معارضة أميركية
الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية رغم معارضة أميركية

2022-05-06

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2022-05-06

الأسيرة ختام السعافين تعانق الحرية
الأسيرة ختام السعافين تعانق الحرية

2022-05-06

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في الصباح وبعد الظهيرة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في الصباح وبعد الظهيرة

2022-05-05
بوتين يهاتف بينيت معتذرًا عن تصريحات لافروف

بوتين يهاتف بينيت معتذرًا عن تصريحات لافروف

2022-05-05
جموع غفيرة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة

جموع غفيرة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة

2022-05-05
الموت يغيّب والدة الأسير كريم يونس

الموت يغيّب والدة الأسير كريم يونس

2022-05-05
انهيار بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي: الجنود يصفون الضباط بأنهم

انهيار بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي: الجنود يصفون الضباط بأنهم "كلاب"

2022-05-05