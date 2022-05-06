إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، ثلاث سيارات، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح إثر استهدافهم من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في منطقتي نابلس ورام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية، فجرا، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات تعود للمواطنين: مشهور حسن شحادة، ومحمود مشهور شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.

ومما يذكر أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، مساء أمس، وتضررت عدة مركبات، جراء اعتداءات نفذها المستوطنون على مفترقات طرق جنوب نابلس.

وقرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض إثر هجوم للمستوطنين عليهم واستهداف مركبتهم بالحجارة، الليلة الماضية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "المستوطنين هاجموا مركبة مواطن من بلدة بيتا أثناء مرورها قرب حاجز حوارة العسكري، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقليها بجروح".

وذكر أن "المستوطنين هاجموا مركبة مواطن آخر قرب بلدة دوما جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي".

وفي مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إن "مواطنين أصيبا في الرأس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصلا إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، من قرية دير أبو مشعل وحالتهما مستقرة".