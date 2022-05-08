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تأجيل التداول بأمر هدم مبنى حمامة جربان في جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 13:27

تأجيل التداول بأمر هدم مبنى حمامة جربان في جسر الزرقاء
حمامة جربان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

وافقت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة على طلب لتأجيل التداول بملف الاستئناف على أمر هدم مبنى الصيد للرياضية والمنقذة ومعلمة السباحة حمامة جربان في قرية جسر الزرقاء، قدّمه عضو إدارة مركز مساواة، المحامي أحمد غزاوي، اليوم الأحد.

وتواصل النائب المحامي أسامة سعدي (القائمة المشتركة) مع النيابة العامة لفحص قضية المصادقة على مخطط قرية الصيادين في جسر الزرقاء وتم إعلامه أن لجنة الصيادين ومجلس جسر الزرقاء المحلي في مراحل متقدمة من المفاوضات حول وضع مباني الصيادين والمخطط المقدم للجان التخطيط.

وكانت النيابة العامة قد وافقت على طلب تأجيل جلسة المحكمة لموعد آخر، إذ قرر القاضي، ظهر اليوم، تأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد في هذه المرحلة.

وعقب المحامي غزاوي على القرار بالقول إنه "لا نكتفي بمنع الهدم، ونريد تحصيل الاعتراف بكافة مباني الصيادين ومنحهم الخدمات المفترض تقديمها في أسرع وقت ممكن. نعرف أن المفاوضات بين لجنة الصيادين والمجلس المحلي والزملاء في جمعية الميزان وسلطة الطبيعة بمراحل متقدمة، ونأمل أن تنتهي بالاعتراف بحق كل الصيادين على قريتهم، ومنحهم كافة الخدمات التي يجب أن تصل إلى القرية من كهرباء وماء وشوارع".

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#جسر الزرقاء
#حمامة جربان
#محاكم
#أوامر هدم
#قرية الصيادين

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