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وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 19:43

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو
من التظاهرة الاحتجاجية في حيفا (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

نظمت وقفات احتجاجية في الناصرة وحيفا وشفاعمرو مساء اليوم، الأربعاء، تنديدا باغتيال القوات الإسرائيلية الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين صباح اليوم.

وفي حيفا، شارك المئات في وقفتين منفصلتين الأولى في ساحة الأسير حيث جرى إغلاق شارع "بن غوريون" لحق الشهيدة أبو عاقلة، فيما نظمت الأخرى على دوار إميل حبيبي.


وفي الناصرة، تظاهر العشرات قرب عين العذراء على ساحة العين، إذ رفعوا لافتات ورددوا هتافات منددة باغتيال أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية.

وفي شفاعمرو، رفع العشرات قرب البلدية لافتات منددة بجريمة اغتيال أبو عاقلة، حيث كتب عليها "رسالة شيرين أبو عاقلة" لن تسقط.

من الوقفة في شفاعمرو، مساء اليوم

وتشهد أنحاء الضفة ومناطق الـ48 وقطاع غزة احتجاجات متواصلة لحق الشهيدة أبو عاقلة التي أثارت الرأي العام وإدانات حتى على المستوى العالمي والمطالبة بتحقيق فوري وشامل في القضية.

واستشهدت شيرين، وأصيب الصحافي علي سمودي بجروح وصفت بالمتوسطة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، جنين، فجر اليوم.

وأعلن معهد الطب العدلي في جامعة النجاح، بعد ظهر اليوم، أن "رصاصة قناص متفجرة اخترقت الرأس وتسببت باستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة".

وقال مدير دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح إنه "انتهينا من المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة. ولا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر، ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة، وتم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا". وأضاف أن "الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكل مباشر في الرأس".

بودكاست عرب 48

#حيفا
#شفاعمرو
#الناصرة
#شيرين أبو عاقلة

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

وقفات منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في حيفا والناصرة وشفاعمرو

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