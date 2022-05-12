شفاعمرو: أعمال توسعة في البؤرة الاستيطانية

تواصلت، اليوم الخميس، أعمال البناء والتوسعة التي تنفذها مجموعة مستوطنين للمبنى غير المرخص ما يسمى "قبر الحاخام يهودا بن بابا" في مدينة شفاعمرو.

وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو، مراد حداد، لـ"عرب 48" إنه "على ما يبدو أن محاولات جعل شفاعمرو حي شيخ جراح ثان قد بدأت بالتنفيذ من قبل مجموعة المستوطنين الذين استغلوا انشغال أعضاء اللجنة الشعبية بشفاعمرو في المشاركة بتشييع وتوديعة الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، ليجلبوا أبنية جاهزة ونصبها كطابق ثان على المبنى غير المرخص إلى جانب ما يسمى 'قبر يهودا بن بابا' في حي عصمان".

وأضاف: "حن في اللجنة الشعبية نحّمل بلدية شفاعمرو ورئيسها ولجنة التنظيم المسؤولية الكاملة، في هذه المرحلة، عن هذا العمل غير القانوني من قبل مجموعة المستوطنين، وسنعلن في اللجنة عن خطوات تصعيدية رفضا لعربدة واستهتار المستوطنين ضد شفاعمرو وتحويلها لبؤرة استيطانية مركزها حي عصمان".

وختم حداد بالقول إنه "طلبنا من بلدية شفاعمرو ولجنة التنظيم وقف المهزلة والعربدة من قبل المستوطنين بجانب ما يسمى قبر يهودا بن بابا أكثر من مرة. ونستهجن عدم تنفيذ أمر الهدم هناك، بل وصلت عربدة المستوطنين إلى تجاهل أوامر الهدم وقاموا ببناء طابق جديد على المبنى الذي صدر بحقه أمر هدم، الأمر الذي يؤكد استهتارهم بشفاعمرو وأهلها وقيادتها. ما حذرنا منه على مدى عام كامل يحصل الآن في محيط ما يسمى القبر، وعلى البلدية التحرك فورا".

وعقب رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، لـ"عرب 48" بالقول إنه "أمرت بوقف البناء في محيط القبر، ذلك أنه وافقنا على ترميم القبر وليس على التوسعة في البناء على حساب الأراضي".

وأشار إلى أنه "في حال لم يتوقف البناء ستقوم لجنة التنظيم وبلدية شفاعمرو بتنفيذ الهدم".