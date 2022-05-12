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أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 18:41

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
من الوقفة في أم الفحم، مساء اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / أمير علي بويرات
تحرير: ربيع سواعد

شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، الخميس، في وقفة تنديد باغتيال الصحافية، شيرين أبو عاقلة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين صباح أمس، الأربعاء.

ورفع المشاركون لافتات منددة بإعدام أبو عاقلة، حيث كتب على بعض منها "لا لكاتم الصوت"، "التغطية مستمرة"، "قاعدين لهم"، لكني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم".

وهتف المشاركون نصرة لشيرين أبو عاقلة، وطالبوا بالشروع في تحقيق مستقل ودولي في قضية استشهادها.

وتشهد أنحاء الضفة ومناطق الـ48 وقطاع غزة احتجاجات متواصلة لحق الشهيدة أبو عاقلة التي أثارت الرأي العام وإدانات حتى على المستوى العالمي والمطالبة بتحقيق فوري وشامل في القضية.

واستشهدت شيرين، وأصيب الصحافي علي سمودي بجروح وصفت بالمتوسطة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، جنين، فجر أمس الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#شيرين أبو عاقلة
#استشهاد شيرين
#مخيم جنين

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

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