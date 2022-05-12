أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، الخميس، في وقفة تنديد باغتيال الصحافية، شيرين أبو عاقلة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين صباح أمس، الأربعاء.

ورفع المشاركون لافتات منددة بإعدام أبو عاقلة، حيث كتب على بعض منها "لا لكاتم الصوت"، "التغطية مستمرة"، "قاعدين لهم"، لكني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم".

أم الفحم: وقفة تنديد باغتيال الصحافية #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/6mnHUcbqRy — موقع عرب 48 (@arab48website) May 12, 2022

وهتف المشاركون نصرة لشيرين أبو عاقلة، وطالبوا بالشروع في تحقيق مستقل ودولي في قضية استشهادها.

وتشهد أنحاء الضفة ومناطق الـ48 وقطاع غزة احتجاجات متواصلة لحق الشهيدة أبو عاقلة التي أثارت الرأي العام وإدانات حتى على المستوى العالمي والمطالبة بتحقيق فوري وشامل في القضية.

واستشهدت شيرين، وأصيب الصحافي علي سمودي بجروح وصفت بالمتوسطة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، جنين، فجر أمس الأربعاء.