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"ليلة العودة إلى الدامون": أهالي القرية يتمسكون بحق عودتهم

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 23:32

"ليلة العودة إلى الدامون": أهالي القرية يتمسكون بحق عودتهم
جانب من المشاركة في أمسية "ليلة العودة إلى الدامون" (عرب 48)
تحرير: طارق طه
إيناس مريح إيناس مريح

نظمت لجنة أهالي قرية الدامون المهجرة، مساء اليوم، الجمعة، أمسية وطنية فنية تحت عنوان "لا عودة عن حق العودة".

وشارك العشرات من أبناء القرية وأحفادهم في الأمسية التي تخللت فقرات ثقافية متنوعة.

وافتتحت البرنامج الصحافية، إسراء مراد، بوقفة حداد لروح الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وذكر المربي، راجح عياشي، وهو من مواليد قرية الدامون لـ"موقع عرب 48" بأن "احتشاد الأحفاد والأبناء مع الأجداد على أرض الدامون يمنح الأمل بأن أمانة شعبي بتحقيق حق العودة بأيدي أمينة، وتأتي هذه الليلة وسط وجع يوّحدنا لاغتيال شهيدة الكلمة الصحافية، شيرين أبو عاقلة، فالرحمة لشهدائنا الأبرار".

وتحدث جمال مرشد باسم لجنة أهالي القرية، مُؤكدا أن "ليلة العودة إلى الدامون هذه السنة تفتقد طاقم قناة الجزيرة الذين شاركوا سنويا في تغطية الأمسية، الذين تغيبوا لفقدان الشهيدة أبو عاقلة".

جانب من المشاركة في أمسية "ليلة العودة إلى الدامون" (عرب 48)

وأضاف: "عن أمسية ليلة الدامون فنحن في اللجنة ننظمها منذ عقد من الزمن، تأكيدا على حق العودة، ونلتقي هذا العام لتأكيد ما تعهدنا عليه بالاستمرار في تطوير المشاريع، ومنها تجسيد الدامون كما كانت قبل هدمها من خلال الصور الإلكترونية المبرمجة بإنتاح مختصين من أبناء الدامون".

جانب من المشاركة في أمسية "ليلة العودة إلى الدامون" (عرب 48)

وكانت ضيفة الأمسية، الحاجة أمينة الصوفي حسان وهي من مواليد الدامون، والتي تحدثت عن الحياة التي عاشتها طيلة تسعة سنوات في الدامون".

وبرزت مشاركة واسعة للأطفال ضمن برنامج ترفيهي فني، قدمته الفنانة، هيام ذياب، حول القرى المهجرة. فيما قدمت الفنانة الشابة دانا أبو الهيجاء، فقرة من الأغاني الوطنية.

بودكاست عرب 48

#ليلة العودة إلى الدامون
#النكبة الفلسطينية
#قرية الدامون المهجرة

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