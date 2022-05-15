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⁦أمر هدم وغرامات مالية خلال مداهمة محال تجارية في البطوف

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 16:19

⁦أمر هدم وغرامات مالية خلال مداهمة محال تجارية في البطوف
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهمت الشرطة الإسرائيلية و"سلطات تطبيق القانون" من مكتب العمل، وسلطة الضرائب، ومكتب لجنة التخطيط والبناء، وشركة الكهرباء و"الشرطة الخضراء" ثلاثة مراكز تجارية في مدينة عرابة وقرية دير حنا، اليوم الأحد.

وادعت الشرطة أن نشاطها جاء ضدّ "مرتكبي الجرائم وعائلات الجريمة من خلال حملة الطّاولة المستديرة كجزء من خطة مكافحة اقتصاديّة للقضاء على ظاهرة الجريمة والنشاط الإجراميّ".

وأضافت أنه "خلال نشاط تطبيق القانون، تم رصد العديد من المخالفات في مجال الاقتصاد وجودة البيئة، وفرضت غرامات بقيمة عشرات الآلاف من الشواكل من قبل الجهات المختصة. كما تمّ فتح تحقيق اقتصادي ضد المحلات التجاريّة، وتم إصدار أمر هدم على يدّ لجنة التخطيط والبناء".

وهددت الشرطة بأنه "سنواصل النّشاط بشكل مستمر ضدّ المنظّمات الإجراميّة وكلّ من يمد لها يدّ العون، وستستخدم جميع الصلاحيات والوسائل المتاحة لها، بالتّعاون مع مكاتب تطبيق القانون من مختلف الوزارات الحكوميّة من أجل القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ".

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

بودكاست عرب 48

#البطوف
#عرابة
#دير حنا
#شرطة
#محال تجارية

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