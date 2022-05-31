مصرع سائق دراجة نارية في حادث قرب اللد

لقي شاب (27 عاما) من يافا مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية كان يستقلها وشاحنة على شارع 40، بالقرب من مدينة اللد، اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أسفر حادث طرق بين الدراجة النارية التي كان يستقلها الشاب وشاحنة على شارع 40، في مفرق "الصناعات الجوية " بالقرب من مطار "بن غوريون" في اللد، عن إصابة الشاب بجروح حرجة، توفي على إثرها، في وقت لاحق، وفقا للناطق بلسان "نجمة داود الحمراء".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى المكان أجرت عمليات إنعاش للمصاب، وجرى نقله بسيارة الإسعاف المكثف الى مستشفى "شيبا تل هشومير"، لكنه توفي لاحقا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.