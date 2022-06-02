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اعتداء عنصري على سائق حافلة عربي في بئر السبع والنقابة تعلن الإضراب الجمعة

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 23:19

اعتداء عنصري على سائق حافلة عربي في بئر السبع والنقابة تعلن الإضراب الجمعة
عناصر الأمن يضغطون بأقدامهم على رقبة سواعد وهو ملقى على الأرض
عرب ٤٨/ أمير علي بويرات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت نقابة السائقين العرب في النقب، الإضراب العام يوم الجمعة، وذلك بسبب ما تعرض له السائق علي سواعد من مدينة رهط، في وقت سابق، الخميس، من اعتداء عنصري عنيف بواسطة عناصر أمن في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع.

وكان سواعد، الذي يعمل سائقا لحافلة في مدينة بئر السبع منذ مدة طويلة، قد تعرض لاعتداء بالضرب المبرح، بإدعاء محاولته سرقة سلاح أحد عناصر الحراسة؛ فيما أكدت مصادر تحدثت لـ"عرب 48" أن عناصر الحراسة يتعاملون بطريقة فوقية مع السائقين العرب الذين يعملون في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع، ويتعمدون إهانتهم.

وفي هذا السياق، قال مسؤول لجنة السائقين، يوسف أبو عايش، إن "السائقين العرب يتعرضون يوميًا لإهانات بطرق التفتيش التي يستخدمها رجال الأمن ضدنا"، مشددا على أن هذا التعامل مستمر على أساس يومي ضد السائقين العرب، موضحا أن "ذلك فقط لأننا عرب ليس لسبب آخر، وما حصل مع السائق علي سواعد مهين ونحن لا نستحق كل هذه التصرفات إذ أننا نقوم بعملنا ومن الواجب على عناصر الأمن احترامنا".

وأضاف أبو عايش أن "ما حصل مع السائق علي سواعد ومحاولة إتهامه بسرقة سلاح، عار عن الصحة وكذب، هم يريدون اتهام العرب فقط لأنهم عرب ليس لاشيء آخر، وكل ما حصل مع سواعد فبركه عناصر الأمن لتبرير اعتدائهم، هم حاولوا تلفيق التهم له، ولكن كاميرات المراقبة أظهرت الحقيقة، وهي أن الاعتداء ارتكب على أساس عنصري دون أي مبرر أو سبب".

واختتم أبو عايش حديثه بالقول إن "منع تقديم الإسعافات لسواعد والتعامل معه بوحشية يظهر أن العرب مستهدفين، واحتجاجًا على ذلك قررنا الإضراب يوم الجمعة، بسبب هذا التعامل بوحشية ومحاولة إهانة كل ما هو عربي".

بودكاست عرب 48

#نقابة السائقين العرب
#النقب
#بئر السبع
#علي سواعد
#يوسف أبو عايش

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