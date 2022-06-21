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اعتقال مشتبهين بينهم شرطي بابتزاز شخص من مجد الكروم

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 15:43

اعتقال مشتبهين بينهم شرطي بابتزاز شخص من مجد الكروم
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت أربعة مشتبهين، بينهم أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية من سكّان قرية مجد الكروم، بشبهة ابتزاز شخص من مجد الكروم بسبب ديون مالية.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنّه "بعد تحقيق سري أجرته وحدة يمار' في اللواء الشمالي، تمّ ظهر أمس إلقاء القبض على أربعة مشتبهين بابتزاز أحد سكان مجد الكروم بسبب ديون مالية. وضمن التحقيق، الذي أصبح في مرحلة معيّنة تحقيقًا مشتركًا مع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، تم أيضًا اعتقال ضابط شرطة من سكان مجد الكروم".

وأشارت الشرطة إلى أنّه تمّ، اليوم، إحالة كافة المشتبهين إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في تمديد اعتقالهم في اعتقالهم بشبهات الابتزاز وحيازة السلاح وغيرها.

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#مجد الكروم
#ابتزاز
#شرطة

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