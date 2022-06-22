مصادرة أكثر من مليون شيكل من محل تجاري ومنزل في كفر كنا

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية برفقة موظفين من "سلطات تطبيق القانون"، أمس الثلاثاء، محال تجارية ومنزلا مأهولا، وصادرت مبالغ كبيرة من المال، وأسلحة مختلفة في قريتي كفر كنا والمشهد.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، قام مركز للشرطة في كفر كنا، بحملة 'الطّاولة المستديرة' بالتّعاون مع سلطات تطبيق القانون، إذ تم في بلدة المشهد ضبط بندقيتين من طراز كارلو، وألقي القبض على مشتبه بهما".

وأضافت أنه "في بلدة كفر كنا، تم في محل تجاري ومنزل ضبط مبالغ مالية تقدر بـ10 آلاف يورو و26 ألف دولار و940 ألف شيكل، كما تم ضبط مسدس من نوع 'إيرسوفت' والقبض على مشتبه به. وفرضت غرامات بعشرات الآلاف على مصالح تجارية والتحقيق مع مالكيها بالإضافة إلى جباية ديون".

وأعرب أصحاب محال تجارية عن استيائهم من حملات الشرطة المكثفة ضدهم، وقالوا إنها تضرب مصادر رزقهم بزعم محاربة العنف والجريمة.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.