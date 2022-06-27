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يحدث في إسرائيل: اشتكى مشغله بمحاولة الاغتصاب فاعتقلته الشرطة

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 14:01

يحدث في إسرائيل: اشتكى مشغله بمحاولة الاغتصاب فاعتقلته الشرطة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت محكمة الصلح في بيتح تكفا، حديثا، سراح قاصر فلسطيني اعتقلته الشرطة الإسرائيلية، بعد أن توجه إليها ليقدم شكوى ضد مشغله الذي "حاول اغتصابه" وفقا للشكوى.

وفي التفاصيل، هرب قاصر فلسطيني من مشغله بعد أن حاول اغتصابه، وتوجه إلى شرطة إسرائيل ليقدم شكوى، فقامت الشرطة باعتقال القاصر بشبهة "دخول البلاد دون تصريح قانوني".

وقال المحامي علاء تلاوي الذي ترافع عن القاصر عن طريق مكتب المرافعة العامة إن "شرطة إسرائيل خالفت القانون الدولي في تصرفها، إذ توجه القاصر بنفسه إلى الشرطة لكي يقدم شكوى، وبالمقابل فقد قامت الشرطة باعتقاله بدلا من مساعدته. بالإضافة إلى ذلك، فقد قررت الشرطة إحضار القاصر إلى المحكمة، وبكل وقاحة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال القاصر".

وأضاف أن "محكمة الصلح في بيتح تكفا أطلقت سراح القاصر، وأمرت الشرطة بأن تطلق سراحه بشكل فوري دون شروط. نبارك المحكمة على قرارها، ويؤسفني جدا تعامل الشرطة بطريقة غير إنسانية مع هذا القاصر".

ولم تقم الشرطة بالتواصل مع القاصر بعد إطلاق سراحه لكي تصل إلى المشغل الذي حاول اغتصابه، لاعتقاله والتحقيق معه.

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#محاولة الاغتصاب
#قاصر
#عمال
#شرطة

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