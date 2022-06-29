أم الفحم: اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء تصادق على الخارطة التفصيلية لعين الدالية

صدقت اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم في حيفا، أمس الثلاثاء، على الخارطة التفصيلية لمنطقة عين الدالية في مدينة أم الفحم، والتي قدمت من قبل البلدية وعائلة الحاج عبد الغني إغبارية بهدف تغيير استخدام الأرض من زراعية إلى منطقة بناء.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، المهندس زكي إغبارية، إنه "بعد معاناة لأكثر من خمسة عشر عامًا لأهلنا في عين الدالية استبشرنا، مساء أمس الثلاثاء، من رئيس لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا، إيتمار بن دافيد، بالمصادقة على الخارطة التفصيلية المقدمة من قبل البلدية لمنطقة عين الدالية".

وأضاف أن "هذه المصادقة هي على تغيير استعمالات الأرض من أهداف زراعية إلى أهداف بناء، ومن أجل إعطاء الفرصة لأصحاب البيوت لاستصدار رخص للبيوت القائمة، يجب تخطيط خارطة بما يسمى توحيد وقسمة. هذه الخارطة تفتح المجال للبلدية من أجل توسعة مساحات البناء مستقبلًا".

وختم إغبارية بالقول إن "بلدية أم الفحم ولجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة تعكفان بالتنسيق مع اللجنة اللوائية في حيفا على إعداد مخطط تفصيلي آخر يشمل المنطقة الغربية لعين إبراهيم من أجل تنظيم وترخيص الأبنية القائمة شمال وجنوب الشارع المتجه لقرية معاوية".