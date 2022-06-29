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موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

تاريخ النشر: 29/06/2022 - 09:06

موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر بعد غد الجمعة، الأول من شهر تموز/ يوليو 2022، بـ23 أغورة لليتر الواحد أي بنسبة 3%؛ وفقا للتقديرات؛ إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، على خلفية الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.95 شيكل.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويشار إلى أن الحديث، في هذه المرحلة، عن تقديرات وتوقعات، إذ أن الأسعار النهائية ستعلن عنها وزارة الطاقة الإسرائيلية، في غضون الساعات المقبلة،

الجدير ذكره أن أسعار الوقود في البلاد تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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