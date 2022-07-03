لجنة المتابعة تكرم رؤساءها السابقين في كفر مندا

نظمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مساء أمس السبت، حفلا لتكريم رؤسائها السابقين، الراحل إبراهيم نمر حسين، ومحمد زيدان، وشوقي خطيب، بالتعاون مع مجلس كفر مندا المحلي.

وأقيم الحفل في قاعة "البراديس" بكفر مندا، بحضور أعضاء لجنة المتابعة، وأعضاء كنيست حاليين وسابقين، ورؤساء سلطات المحلية عربية حاليين وسابقين، وشخصيات شعبية، وعائلات المكرّمين.

وتولى عرافة الحفل، الصحافي حسين الشاعر وإنصاف عبد الحليم.، وألقى رئيس مجلس كفر مندا، علي خضر زيدان، كلمة البلد المضيف، فأثنى على المبادرة، بالتعاون ما بين لجنة المتابعة ومجلس كفر مندا المحلي، وأكد على "أهمية تكريم من خدموا وضحوا لأجل شعبهم".

وكانت الكلمة المركزية لرئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، الذي قال فيه كلمته، إن "هذا التكريم هو بمثابة إقرار وعرفان من شعبنا ومن قيادته ممثلة بلجنة المتابعة العليا، إلى المكرمين الكرماء. هذا التكريم هو بمثابة مشهد حضاري وإنساني نريده منهجا لتقدير من عملوا وأعطوا لشعبهم ولمجتمعهم في مواجهة تسفيه ممنهج لفكرة العطاء والكفاح من أجل الحق والعدالة".

وأضاف أنه "نعيش في هذه الأيام مرحلة دقيقة أمام حكومة يمين وبدائلها يمين ويمين بوصلته قانون القومية وعقلية الإقصاء والأبرتهايد كما أكدت ذلك تقارير مؤسسات دولية مركزية. نحن مطالبون بالعودة إلى شعبنا على الدوام، وألا تكون خياراتنا بين هذا وذاك في المؤسسة، إنما أن نختار العدل والحق وأن نتحيز لشعبنا ووحدته ورفعته، وجعل ذلك قيمة أولى وأساسية التي على أساسها تقاس القيم الأخرى كلها".

وتساءل بركة "هل نرضى بالدونية ونكتفي بالفتات؟ نحن أصحاب وطن وحقوقنا فيه مشتقة من كوننا أصحاب البلاد وليست منّة يسبغها علينا من سلب الوطن والتاريخ والجغرافيا. نحن من أصحاب الوطن القليلين جدا في الكون الذي يناضلون لكسب المساواة مع طغاتهم. وفي الوقت ذاته لأن قضيتنا عادلة فإننا نمدّ أيدينا لكل من جهة أو أفراد في المجتمع الإسرائيلي الذين يحملون الاستعداد لدعم حقوقنا العادلة دون أية اشتراطات تتعلق بالموقف أو بعزة الانتماء".

وأكد أن "هذا خطاب العزة في زمن أوهام الهزيمة التي يحاولون زرعها في عقولنا وفي أجيالنا الطالعة، أن نتنكر لأخلاقياتنا وأصالتنا للدفع بجيل كامل ليصبح مسكونا بعقلية الجريمة، والجنوح، والعدمية وتقديم الهامشي على الأساسي وتقديم التفاهة على المهمّ".

وفي تكريمه للشخصيات الثلاث، قال بركة، إنه "اليوم نقول لروح العم أبو حاتم من خلال عائلته الكريمة، شكرا باسم شعب كامل. إبراهيم نمر حسين هو الرئيس الأول للجنة المتابعة وله بصمات ساطعة في تأسيس هيئتنا الوحدوية القيادية وصاحب أطول ولاية في رئاسة المتابعة. ونقول لأخينا الكبير محمد زيدان، أبو فيصل، ولعائلته الكريمة، شكرا باسم شعب كامل. محمد زيدان الرئيس الثاني للجنة المتابعة الذي قاد السفينة بكفاءة عالية وبالأخص في أيام هبة القدس والأقصى، وما رافقها من عزة الموقف من ناحية ومواجهة التحريض الأرعن من ناحية ثانية والمسؤولية العالية من ناحية ثالثة. ونقول لأخينا ورفيقنا أبو منهل وعائلته الكريمة شكرا باسم شعب كامل. شوقي خطيب الرئيس الثالث للجنة المتابعة الذي قاد المركب في فترة لجنة أور وفي المعركة ضد التمييز والعنصرية، والذي بادر إلى وضع التصور المستقبلي (وإن لم يكن محل إجماع مركبات المتابعة)، في فترته أنجزنا النظام الداخلي للجنة المتابعة الذي بدأنا العمل لصياغته في فترة أبو حاتم وأبو فيصل وأصبح للمتابعة واللجنة القطرية مقرا خاصا بهما في فترة ولايته".

وحيا بركة مجلس كفر مندا ورئيسه على التعاون لإخراج الحفل إلى حيز التنفيذ، وحيا أيضا مدير مكتب اللجنة القطرية للرؤساء، عبد عنبتاوي، الذي رافق من خلال عمله، رؤساء المتابعة السابقين.

وقال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، رئيس مجلس عارة وعرعرة، مضر يونس، إن "الشعوب الحيّة، التي تسعى للتطور والتقدم، تسعى لتكريم قياداتها السابقة، من أجل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وأجيالنا الصاعدة، لأننا بذلك نحيي مسيرة وقضية، وليس فقط الشخصيات وحدها".

وحيا المكرمين الثلاثة وعائلاتهم، وقال إن "هؤلاء القادة كانوا رموزا لوحدة شعبنا الوطنية، في مرحلة تأسيسية هامة وتاريخية، في المسيرة النضالية لشعبنا، الباقي في وطنه، في مواجهة المؤسسة الإسرائيلية الرسمية التي استهدفتنا منذ البداية، وما زالت، وجودنا في وطننا، واستهدافنا في جميع مناحي الحياة، وقد حقق شعبا بالنضال وفي ظل هذه القيادة إنجازات ما زالت قائمة".

وفي النهاية، جرى تقديم الدروع للمكرّمين الثلاثة، بمشاركة أعضاء في لجنة المتابعة، إذ تسلم درع تكريم الراحل إبراهيم نمر حسين، نجله ماهر، كما تسلم محمد زيدان، وشوقي خطيب، درعي التكريم. وتسلم المكرمون الثلاثة دروع تكريم خاصة أيضا، من رئيس مجلس كفر مندا علي خضر زيدان، ومن رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي ماهر خليلية. وألقى ماهر إبراهيم نمر حسين، ومحمد زيدان وشوقي خطاب كلمات شكر وتقدير.