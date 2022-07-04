أضرار جسيمة إثر حريق في مدرسة برهط

أسفر حريق داخل مدرسة البيان الابتدائية في حارة 12 بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الإثنين، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأفاد شهود عيان بأن ألسنة النار التهمت محتويات المدرسة وألحقت أضرارا جسيمة داخل جدران المبنى، وأن عددا من الأهالي وطواقم الإطفاء أخمدوا الحريق، ولم تعرف أسباب اندلاعه لغاية الآن، فيما تحقق الشرطة وخبراء الحرائق في ملابسات الحريق.

وقال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، لـ"عرب 48" إن "أسباب الحريق غير معروفة، ونأمل ألا يكون الحريق بفعل فاعل وعمدا على مؤسسة تربوية في المدينة".

وأضاف أنه "ننتظر نتائج التحقيقات، ونأمل أن يجري ترميم المدرسة وإعادة تجهيزها قبل حلول العام الدراسي المقبل".

وختم العتايقة بالقول إن "الحريق أسفر عن خسائر فادحة، والحمد لله أنه لم تقع إصابات بشرية".