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إصابة خطيرة في حريق بحيفا

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 09:45

إصابة خطيرة في حريق بحيفا
من مكان الحريق في حيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة حيفا، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمصادر طبية فإن الحريق اندلع، الساعة 1:59، داخل شقة سكنية في شارع "ياد لفنيم" بحيفا، وأسفر عن إصابة أحد السكان، في الثلاثينات من عمره، وهو في حالة خطيرة وموصول بجهاز للتنفس الاصطناعي وتحت التخدير بسبب استنشاقه كمية كبيرة من الدخان المنبعث من الحريق.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن طواقم إطفاء وإنقاذ أخمدت الحريق الذي شب في الشقة السكنية.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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#حيفا
#حرائق
#حوادث منزلية

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