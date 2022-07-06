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توقعات بازدحامات شديدة في معبر طابا قبل حلول عيد الأضحى

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 15:05

توقعات بازدحامات شديدة في معبر طابا قبل حلول عيد الأضحى
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يشهد معبر طابا البري بين مصر وإسرائيل، بدءا من يوم غد الخميس، حركة نشطة وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين العرب في البلاد للسفر إلى الأراضي المصرية وخصوصا منتجعي شرم الشيخ وطابا، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع عبور نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي إلى الأراضي المصرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسيعمل معبر طابا البري، بدءا من الأسبوع الجاري، العمل بشكل يومي 24 ساعة دون توقف لتسهيل عملية عبور المواطنين، ومن أجل تخفيف الازدحامات التي يشهدها مع حلول كل عيد، كما حصل في عطلة عيد الفطر الماضي.

وتوجهت سلطة المعابر الإسرائيلية إلى المسافرين بأن يقوموا بتعبئة استمارة العبور عن طريق موقع الإنترنت ودفع الرسوم المطلوبة أو دفعها في بنك البريد بهدف تسهيل عملية العبور ولتخفيف الازدحامات على المعبر.

وأوضحت أن المعبر من الجانب المصري سيكون مغلقا بدءا من الساعة السابعة مساء يوم الجمعة ولغاية السابعة مساء من يوم السبت المقبل، بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، ولهذا سيغلق المعبر ليعود ويواصل عمله على مدار الساعة من السابعة مساء السبت.

بودكاست عرب 48

#معبر طابا
#عيد الأضحى
#مصر
#إسرائيل
#سلطة المعابر

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