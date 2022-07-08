تمديد اعتقال شاب يُشتبه بضلوعه في جريمة قتل فتحي شاهين من طمرة

مدّدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الجمعة، اعتقال شاب يبلغ من العمر 29 عاما، من بلدة الزرازير، للاشتباه بضلوعه في مقتل الشاب فتحي شاهين (32 عاما) من سكّان مدينة طمرة، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في جريمة إطلاق نار.

وقرّرت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه، حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك خلافا لطلب الشرطة التي طلبت تمديد اعتقال المشتبه لمدة 15 يوما.

وذكر المحاميان الموكلان بالدفاع عن المشتبه به، أنه ينفي ضلوعه في الجريمة، كما أنه ينفي كلّ ما تنسبه الشرطة إليه.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 49 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ويذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.