مصرع شاب في حادثة عنف بأم الفحم

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة صباح اليوم الأحد، عن وفاة شاب (29 عاما) متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء حادثة عنف وقعت في مدينة أم الفحم فجرا، حيث تم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة.

وتلقت طواقم الإسعاف عند الساعة الثالثة فجرا بلاغا عن جريح أحضر بمركبة من منطقة إلى أم الفحم إلى منطقة بردس حنا، حيث استقبله طاقم العناية المركزة ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى هيلل يافة لاستكمال العلاج، حيث عانى من إصابات في كافة أنحاء جسده.

وأعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاة الشاب متأثرا بجروحه الحرجة، وذلك بعد أن فشلت جهود الأطباء من إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة الشاب، حيث رجحت التحقيقات الأولية أن الشاب أصيب جراء حادثة عنف، دون أن تعلن عن خلفية وأسباب الحادثة، ولم تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وتحقق الشرطة إذا ما كان الشاب تعرض للدهس المتعمد والتسبب له بجروح خطيرة أدت إلى مصرعه، دون أن تعلن الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن جريمة قتل.

7 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

قتل 7 أشخاص منذ مطلع تموز/يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، وعلي حصارمة من البعنة، وفتحي شاهين من طمرة، وماجد الأسد من اللقية، وراغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا، ونهاد رضوان موسى الحنوني من الطيرة.