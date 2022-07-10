4 إصابات بانقلاب مركبة قرب طمرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع صباح اليوم الأحد، بالقرب من بلدة طمرة الزعبية الواقعة في مرج بن عامر.

وقدمت طواقم الإسعاف التي استدعيت لمكان الحادث العلاجات الأولية إلى 4 جرحى بينهم طفل (8 سنوات) وسيدة (30 عاما)، إذ تم الاستعانة بطواقم من الإنقاذ والإطفاء لتخليص الجرحى الذين علقوا داخل المركبة التي انقلبت.

وقدمت الإسعافات الميدانية الأولية للجرحى، ومن ثم تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن المركبة ولأسباب لم تعرف بعد انقلبت عندما كانت تسافر على شارع رقم 716 بمساره قرب طمرة الزعبية.