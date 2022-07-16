ائتلاف لحقوق المرأة يطالب لجنة أممية بالضغط على إسرائيل لتقديم تقريرها المتأخر

أبرقت جمعية كيان – تنظيم نسوي ومؤسسة مفتاح رسالة إلى سكرتاريا لجنة الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، من أجل تسليط الضوء على حقيقة التأخير الإسرائيلي بتقديم تقرير الدولة السابع عن تطبيق الاتفاقية إلى اللجنة المعنية.

وجاء في الرسالة، أن "الموعد النهائي للتقرير كان في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 2021".

وورد في الرسالة التي وقعتها كل من مديرة جمعية كيان، رفاه عنبتاوي، ومديرة مؤسسة مفتاح، د. تحرير الأعرج "نحن نمثل ائتلافا لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية أهلية فلسطينية يهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القدس، ونقوم بإعداد ’تقرير ظل’ يتضمن أوراق حقائق حول واقع تطبيق الاتفاقية في القدس المحتلة، كما نعمل على تطوير قدرات منظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من أجل ذلك باستنفاذ الآليات التي تتيحها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأضافت أنه "جرى بناء الائتلاف من قبل مفتاح وكيان، وهما منظمتان غير حكوميتين تتمتعان بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويضم التحالف 5 منظمات غير حكومية تعمل في القدس وتمكنت من حشد وتدريب الجمعيات المحلية لجمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات للاتفاقية والمتعلقة بممارسات الاحتلال في القدس المحتلة".

وحثت المنظمتان اللجنة على النظر في اتخاذ تدابير ملموسة لتذكير إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأنه يتوجب مطالبة إسرائيل بتقديم تقريرها المتأخر، إذ أن عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد يمنع الرصد والمراجعة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، كما يمنع محاسبة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص".

ودعت المنظمتان إلى زيادة تعاون اللجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل على الأرض من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة بما يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذ بشكل فعال.