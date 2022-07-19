الحبس 12 عاما لمدان بدهس طليقته وطعنها في طمرة

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، على عاطف أبو رومي من مدينة طمرة، الحبس الفعلي لمدة 12عاما، والحبس مع وقف التنفيذ لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى فرض عقوبات أخرى بينها دفع تعويض قدره 50 ألف شيكل للضحية لغاية يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2022، بعد إدانته بـ"تهم تتعلق بالتسبب في إصابة، في ظروف خطيرة، والاعتداء على طليقته، وتهديدات، وحيازة سكين بصورة غير قانونية".

وصرحت النيابة العامة أنها تدرس تقديم استئناف على قرار المحكمة، إذ كانت قد طلبت فرض الحبس الفعلي على المتهم لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما.

ووفقا للائحة الاتهام فإن "الحديث يدور عن حدثين منفصلين من الاعتداء، أحدهما في شهر كانون الثاني/ يناير 2020، إذ قام المتهم بالاعتداء على طليقته وطعنها وتسبب لها بإصابات في جسدها، والحدث الثاني كان أخطر، إذ وقع بعد 6 أشهر من الحدث الاول في شهر حزيران/ يونيو 2020، حيث قام المتهم بدهس طليقته بسيارته ومن بعدها خرج من سيارته وبدأ بطعنها في بطنها وصدرها، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، أحيلت على إثرها للعلاج في المستشفى، ومكثت فيه لمدة 6 أيام. وسبقت الحادثتين العنيفتين تهديدات للضحية التي أرسلت لها عبر الهاتف".

ووفقا لبيان الشرطة فإن المتهم (44 عاما) دهس طليقته وطعنها في طمرة، وجرى اعتقاله إثر ذلك، وبدأت التحقيقات، يوم 24 حزيران 2020، بعد تلقي بلاغ في مركز للشرطة، خلال ساعات الصباح، حول قيام المتهم بطعن المرأة، وطلب إرسال طواقم طبية عاجلة إلى المنطقة.