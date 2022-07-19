كفر كنا: وفاة الطبيب عبيدة أمارة متأثرا بإصابته في حادث طرق

أعلن في قرية كفر كنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطبيب عبيدة زاهي أحمد ناجي أمارة عن عمر ناهز 26 عاما متأثرا بإصابته في حادث طرق وقع قبل أشهر عدة.

وكان الحادث قد وقع، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021، على مفرق مسكنة (تسومت غولاني)، في منطقة شمالي البلاد، وأصيب فيه الشاب عبيدة أمارة، ووصفت حالته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى "رمبام " في حيفا، وبقي في غيبوبة تامة إلى أن توفي، فجر اليوم.

وكان الفقيد قد أنهى تعليمه في موضوع الطب العام في إحدى جامعات أوكرانيا، وكان يستعد لإجراء امتحان اجتياز المهنة في البلاد، في شهر شباط/ فبراير الماضي.

ويشيع جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير، بعد صلاة عصر اليوم، إذ ستجري مواراته الثرى في المقبرة الجديدة بالقرب من المنطقة الصناعية في كفر كنا.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء الفقيد فور الإعلان عن النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 185 شخصا، بينهم 63 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 55 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.