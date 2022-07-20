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هدم مبنى في جلجولية

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 09:52

هدم مبنى في جلجولية
من مكان الهدم في جلجولية، اليوم
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة، مبنى في قرية جلجولية، صباح اليوم الأربعاء.

وادعت السلطات أن المبنى أقيم على أرض تابعة لما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، ولا يملك صاحب المبني تصاريح وتراخيص للبناء.

وفي سياق متصل، هدمت السلطات، صباح اليوم، مدخلا لمحل تجاري في حي البيادر بمدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص. كما هدمت، أمس، جزءا من منزل في اللد لعائلة النقيب بحجة البناء دون ترخيص.

رهط، صباح اليوم

وهدمت السلطات الإسرائيلية، صباح أمس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، للمرة 204 على التوالي منذ العام 2010.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا | هدم جزء من منزل في اللد

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#جلجولية
#هدم المنازل

هدم مبنى في جلجولية

هدم مبنى في جلجولية

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