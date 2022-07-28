الحبس 18 عاما لكُثير عودة من جلجولية

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، الحبس الفعلي لمدة 18 عاما على كُثير عودة (40 عاما) من قرية جلجولية، والذي أدين ضمن صفقة ادّعاء، و21 متّهما آخرين، بالمساعدة في القتل ومحاولة القتل والتخريب وتجاوزات تتعلق بالأسلحة والابتزاز بالتهديد وتجاوزات في الضرائب.

وصدر القرار بعد أن أدانت المحكمة عودة، يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، في إطار صفقة الادّعاء بين محاميه والنيابة العامة، والتي اعترف فيها وأدين بالتهم الخطيرة المنسوبة إليه، ولا تشمل بأنه يرأس منظّمة إجرامية على الرغم من أن جهاز تطبيق القانون رأى بأنه يدير عصابة إجرامية.

وفي إطار صفقة الادّعاء اتُفق على أن تطلب النيابة العامة السجن الفعلى لعودة 24 عامًا ودفع غرامة تصل إلى 1.25 مليون شيكل؛ بينما التمس الدفاع بخفض السجن إلى 18 عامًا. و

وصدرت قرارات بالسجن، أيضًا، على باقي المتهمين، تراوحت بين 17 و20 عاما.

وبحسب صفقة الادعاء، فإن الحبس الفعلي لمدة 18 عاما ونصف فُرض على المتهم ثائر عيناش، و17 عاما على هشام سادة، و19 - 20 عاما على إبراهيم قزامر، و17 عاما على قاصر، و18 على مجاهد فريج.

ووفقا للائحة الاتهام المعدلة أدين عودة ومحمود حمدان بالمساعدة في قتل أفيحاي فكنين عام 2017.

وأدين آخرون في قتل فراس نادي وماريا غانم، وبعضهم أدين باختطاف شخص ومحاولة قتل.

وفي العام 2018 ظهر اسم عودة بعد إطلاق النار على سجني "هداريم" و"أيالون"، واشتبهت الشرطة بأن "مجموعة عودة" نفذت ذلك على خلفية وفاة شقيق عودة قبلها بأسابيع عدة ورفض سلطة السجون طلبه بالخروج للمشاركة في الجنازة، واعتقلت الشرطة مشتبهين، لكنها أطلقت سراحهم لاحقا.

وأعرب محامو عودة عن رضاهم من قبول المحكمة لصفقة الادعاء.