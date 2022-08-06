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نتائج مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 17:33

نتائج مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي
(عرب 48)
تحرير: طارق طه
إيناس مريح إيناس مريح

أفرزت نتائج الانتخابات للموقع الأول في القائمة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوز النائب سامي أبو شحادة بعد حصوله على تأييد بنسبة 89% دون أن ينافسه أحد.

وفي الموقع الثاني، حصل النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، على تأييد بنسبة 70% مقابل 29% للمرشح على الموقع ذاته جمعة الزبارقة.

وحصلت المرشّحة دعاء حوش على نسبة تأييد 74% على الموقع الثالث بعد انسحاب المرشحة، خلود أبو أحمد.

وفاز د. وليد قعدان بالموقع الرابع بعد منافسة بالجولة الثانية مع الصحافي قاسم بكري.

أما على الموقع الخامس، فحصل محاسن قيس على تأييد بنسبة 67% مقابل 32% للمرشح ميمنة عكري.

وانطلق صباح اليوم السبت، في مدينة شفاعمرو مؤتمر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، لانتخاب القائمة البرلمانية للأعضاء الخمسة الأوائل، لخوض انتخابات الكنيست الـ25.

ويُشار إلى أن عدد أعضاء المؤتمر أصحاب حق الانتخاب في الحزب هو 594 مندوبًا من أعضاء التجمع.

بودكاست عرب 48

#مؤتمر التجمع
#انتخابات الكنيست الـ25
#التجمع الوطني الديمقراطي

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