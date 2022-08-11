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مجلس البعينة نجيدات يحذر الأهالي من مياه قناة البطوف

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 13:27

مجلس البعينة نجيدات يحذر الأهالي من مياه قناة البطوف
منظر عام للبعينة نجيدات (إعلام المجلس المحلي)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

وجّه رئيس المجلس المحلي في البعينة نجيدات، منير حمودة، اليوم الخميس، عناية المواطنين في البلدة خصوصا وفي منطقة البطوف عموما لضرورة أخذ الحيطة والحذر من الخوض في مياه قناة البطّوف أو أيّ مياه راكدة أخرى في البطّوف، وذلك بعد تأكيد وفاة الشاب علي موسى حمودة نتيجة إصابته بالتهاب الدماغ الأميبي، والذي تبيّن حسب وزارة الصّحّة بأنّه مصدر العدوى، والاشتباه بأنّ مصدرها المياه الراكدة في سهل البطوف.

وقال رئيس المجلس إنه "بناءً على ما تقدّم، ونظرًا لخطورة المرض البالغة، يوجّه مجلس محلي البعينة نجيدات السكان لضرورة عدم الخوض في هذه المياه لحين استكمال وزارة الصّحّة تحقيقها الشامل في القضيّة، خاصّة استنشاق هذه المياه نتيجة السباحة أو خوض المياه بالسيارات الأمر الذي يمكن أن يحدث رشق سريع للمياه على المارة أو ركاب السيارات والدبابات (التراكتورونات)".

ووجّه حمودة قسم الصّحّة للتّواصل مع مختبرات لإجراء فحوصات مستقلّة لمياه قناة البطوف والتأكّد من سلامتها أو تلوّثها، كما أبرق رئيس المجلس المحلّي رسائل عاجلة لكلّ من وزير الصّحّة ووزير الزراعة ووزير حماية البيئة ورئيس الحكومة، لإطلاعهم على قلق السّكان في البعينة نجيدات، وضرورة توفير حلول عاجلة للمياه الراكدة في البطوف.

وختامًا، أكد المجلس المحلّي في البعينة نجيدات أنه يواصل العمل مع الجهات الرسميّة للاطّلاع على التحقيقات الشاملة في وفاة الشاب علي موسى حمودة وملابسات إصابته بالعدوى.

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#قناة البطوف
#البعينة نجيدات
#منير حمودة
#المياده الراكدة
#الأمراض المعدية
#التهاب الدماغ الأميبي

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