55 يوما على اختفائه: مناشدة بالبحث عن مصطفى إغبارية

ناشدت عائلة الحاج مصطفى إغباريّة من قرية مشيرفة في منطقة وادي عارة، والذي لا يزال مفقودًا منذ 55 يوما، الأهالي بالمساعدة في أعمال البحث عنه وإعادته سالما إلى أسرته.

وصرحت العائلة أن "آثار الحاج مصطفى محمد مصطفى إغبارية، اختفت قبل نحو شهرين في مدينة جنين، ولكن قضية اختفائه لم تلق اهتماما جماهيريا، ولا سياسيا ولا إعلاميا للأسف".

وأضافت أن "عائلته وأهل الخير يجرون أعمال بحث دون الحصول على دعم أو مساعدة مهنية وجدية من جهة رسمية.. باختصار وحيدون في الضائقة والهم. يصلون من أجل عودة والدهم سالما معافى".

وأوضحت العائلة أنه "أمس، أبرقنا كتابا باسم العائلة لمحافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، نناشده من خلاله بتقديم يد العون والمساعدة في العثور على الحاج المفقود. هذه خطوة أولى لتعميم القضية وإثارتها على الرأي العام، نقوم بها كفريق إنقاذ وطوارئ لبى نداء العائلة ونخطط لخطوات أخرى بالتعاون مع العائلة وأهل الخير".

مواصفات المفقود

الاسم الرباعي: مصطفى محمد مصطفى إغبارية

الكنية: أبو جمال

سنة الميلاد 1943

طول القامة: 165 سنتمترا

لون العينين: عسلي

كان يرتدي قميصا أزرقا فاتحا (سماوي) وسروالا رماديا.

جهات التواصل:

محمد أبو مصطفى: 0506513914 | جمال أبو يحيى: 0528076087 | سامي العلي: 0524070547